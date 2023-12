Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 380

İşlemci: Intel Core i5-2500

Call of Duty: Modern Warfare Dosya Boyutu: 50 GB

İşletim Sistemi: Windows 7 64Bit

Call of Duty: Modern Warfare sistem gereksinimleri (önerilen)

Bellek: 16 GB

Grafik Kartı: AMD Radeon RX Vega 56

Call of Duty: Modern Warfare İşlemci: Intel Core i7-6700

Dosya Boyutu: 50 GB

İşletim Sistemi: Windows 7 64Bit

Call of Duty: Modern Warfare’ı çalıştırabilir miyim?

Call of Duty: Modern Warfare’i çalıştırmak için en azından Intel Core i5-2500 CPU gereklidir. Bununla birlikte, geliştiriciler oyunu oynamak için Intel Core i7-6700’e eşit veya daha büyük bir CPU önermektedir. En az bir AMD Radeon R9 380 grafik kartınız olması şartıyla oyunu oynayabilirsiniz. Ayrıca, Call of Duty: Modern Warfare’i en yüksek ayarlarla çalıştırmak için bir AMD Radeon RX Vega 56 önerilir. Call of Duty: Modern Warfare’i kurmak için en az 50 GB’a ihtiyacınız olacak. Buna karşılık, oyun geliştiricileri, sistem sürücünüzde Call of Duty: Modern Warfare çevresinde bir yer önerir. Call of Duty: Modern Warfare için minimum bellek gereksinimi, bilgisayarınızda kurulu 8 GB’dir. Ek olarak, oyun geliştiricileri sisteminizde 16 GB civarında bir yer önerir.

Call of Duty: Modern Warfare 2019, ağır bir donanım fiyatıyla birlikte gelen fotoğraf gerçekliğine yakın bir FPS deneyimi sunduğundan, en yeni Call of Duty en yeni Modern Warfare hikayesiyle tanıdık bölgelere geri dönüyor. Şöyle söyleyelim – PC’nizi son 12 ayda inşa etmediyseniz, kare hızını artırmak için neredeyse kesinlikle bazı görsel unsurlardan ödün vermeniz gerekecektir.

Call of Duty: Modern Warfare kekeliyor mu? Oyunun önerilen gereksinimleri, 1080p çözünürlük 60FPS’ye ulaşan yüksek grafik ayarlarında çalıştırmak için yeterli olmalıdır. Yine de piyasaya sürüldükten sonra, üst düzey makinelere sahip oyuncular, 100FPS’den 40’ın altına kadar çok karışık bir çalışma hızı paketi bildiriyorlar ve her iki uç arasında bir miktar testere ile. Geliştiriciler Infinity Ward gerçek dünya uygulamasının beklenmedik talepleriyle başa çıktıkça COD yamalarının çok sayıda ve sık olacağını söylemek doğrudur.

Uzun süredir devam eden bir franchise olan Call of Duty, Activision’ın muhtemelen kabul etmekten daha uzun bir süredir eski Infinity Ward Motorunda dolaşıyor. Bu, 1999’da Quake III Arena için kullanılan bir motor olan id Tech 3’ün temelini oluşturan cılız, eski bir şey. Yine de Call of Duty: Modern Warfare 2019 motoru tamamen yeni ve muazzam derecede geliştirilmiş görsellerini sunuyor. . COD: Modern Warfare’ın motoru, fotogrametri için fiziksel tabanlı bir malzeme sistemi, yeni bir karo tabanlı akış sistemi, hacimsel aydınlatma ve hatta geliştirilmiş çıkartma oluşturma içerir.

Modern Warfare grafik ayarları, görüntü kalitesini ve performansını etkileyen 17 yapılandırılabilir seçeneğin yanı sıra kontrolleri, HUD’yi ve oynanışı yapılandırmak için diğer seviyeleri içerir. Örtüşme önleyici film gücü, ortam tıkanması, mermi etkileri, alan derinliği ve güneş gölgelerinin her biri saniyede yalnızca birkaç kareye mal olurken, net etki hızla yükselebilir, bu da takılma kare hızlarına yol açar. veya bunların aşağı çevrilmesi daha eski, daha yavaş makinelerde oynanabilirliği hızla artırabilir.

Call of Duty için hâlâ ilk günler, bu nedenle favori silahların güçlendirilmesi veya zayıflatılması ve geliştirme sırasında iyi işleyen fikirlerin yamalanması, iyileştirilmesi ve hatta terk edilmesi için bolca zaman var. Zaten, örneğin, birçok haritanın karanlık alanlarında kamp yapan karakterler hafifletilirken, patlama yarıçapları azaltıldı. Bunu daha önce görmüştük ve bu da farklı değil – COD, olabileceği en iyi nişancı olmak için milyonlarca oyun ve yüzlerce yineleme yoluyla şekillendirilecek.

Call of Duty: Modern Warfare, Windows 7 64Bit ve üzeri ile PC sisteminde çalışacaktır.