Bursa’da bir balıkçı restoranının mutfak kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Hem iş yerini hem de bacayı saran alevleri, itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü.

Yangın, Bursa’nın Mudanya ilçesi Halit Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir balıkçı restoranında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin ocak kısmında çıkan yangın, kısa sürede dükkanı sardı. Alevleri gören çevredekiler durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. Alevlerin hızla yayılmasıyla yangın binanın bacasını da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Yaklaşık 20 dakikalık çabanın ardından alevleri kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları kameraya yansırken, yangında can kaybı yaşanmadı.

Yangınla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.