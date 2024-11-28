Hamsi çıkartma noktalarından Sakarya’da nehir ağzında oluşan sığlaşma sebebiyle balıkçı tekneleri giriş yapamadı. Yüklerini boşaltamayan balıkçılar, çevre limanlara yöneldi. Nehir ağzındaki sorunun yıllardır devam ettiğini belirten Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, "Tekneler için zaman kaybı ve avlanma süreleri de kısalıyor” dedi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinden Karadeniz’e açılan balıkçı tekneleri, yüklerini boşaltmak için giriş yapmak istedikleri Sakarya Nehri ağzında sığlaşma engeline takıldı. Derinliğin yaklaşık 2 metre olduğu nehir ağzına giriş yapamayan tekne ve troller, en yakın limanlara yöneldi. Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, nehir ağzındaki sorunun yıllardır devam ettiğini ve balıkçı barınağı istediklerini belirterek, “Sakarya Nehri’nin ağzı çok sığ. En derin yeri şu an 2 metre. Hamsi tekneleri bu nedenle mağdur oldu ve nehre girip boşaltım yapamıyor. En yakın liman Kefken’de ve balıkçılar burada sorun yaşıyor. Diğer yakın liman ise Akçakoca’da. Bu limanda da çok fazla tekne var ve boşaltımda zorlanıyorlar” dedi.

“Tekeneler için zaman kaybı ve avlanma süreleri de kısalıyor”

Yıllardır devam eden bu meselenin çözüme kavuşturulması gerektiğini aktaran Bıçakcı, “Tekneler bölgemizde avlandığı için bakanlık tarafından oluşturulan hamsi çıkartma noktalarından biri olan Sakarya’da boşaltım yapmaları gerekiyor fakat her zaman olduğu gibi nehir ağzı yine sığlaştı ve girişe müsaade etmiyor. Tekneler için zaman kaybı ve avlanma süreleri de kısalıyor” diye konuştu.