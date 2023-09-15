Sarıyer'de, balık avlamak amacıyla denize zıpkınla dalış yaptıktan sonra kaybolan genç bir adamın cesedi, üç gün boyunca süren arama çalışmalarının ardından balıkçılar tarafından bulundu.

12 Eylül'de meydana gelen olayda, İsa Kulaç adındaki 31 yaşındaki genç, balık tutmak için denize zıpkınla daldıktan sonra bir daha su yüzeyine çıkmamıştı. Bu kayboluşun ardından, olay yerinde bulunan vatandaşlar hemen yetkililere haber vermişlerdi. Sahil Güvenlik ekipleri, kayıp gencin bulunması için arama çalışmalarına başlamışlardı. Ancak üç gün süren yoğun çabalar sonuç vermemişti.

Bugün, Yeniköy açıklarında avlanan balıkçılar, denizin yüzeyinde bir erkek cesedi buldu. Hızla cesedi tekneye çıkaran balıkçılar, yetkililere haber verdiler. Cesedin, 3 gün önce kaybolan İsa Kulaç'a ait olduğu tespit edildi. Talihsiz gencin cansız bedeni, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.