İspanya'da Dünya Şampiyonası'nın 5’incisi Nurhayat Güven ve Atina’da Avrupa Şampiyonası’nda Milli gururlarımız Eşref Jale, Halil İbrahim Yılmaz ve Duru Babayiğit, Türkiye ve Balıkesir'i en iyi şekilde temsil etti.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, büyük emeklerle kuruluşundan bugüne destek verdikleri Cunda Windsurf’ün Avrupa Şampiyonu apoletli sporcusu, Ayvalıklı Nurhayat Güven'in İspanya’da gerçekleşen 1Q FoilYouthJunior Dünya Şampiyonası'ndaki 5'inciliğinin bir kez daha gururlandırdığını söyledi.

Başkan Mesut Ergin, "Kulübümüzün milli yıldızları Eşref Jale, Halil İbrahim Yılmaz ve Duru Babayiğit’te 2024 Techno 293 Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi, bayrağımızı gururla temsil ettiler. Tüm milli gururlarımızı, antrenörleri Buğra Kandiş’i ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Su sporları merkezi Ayvalık milli yıldızlar yetiştirmeye devam edecek" dedi.