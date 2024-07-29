Başkan Ahmet Akın’ın, göreve geldiği 4 ayda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından; 60 milyon lira maliyetle 30 kilometrenin üzerinde sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmaları gerçekleştirildi. 5 yıl içerisinde bozuk yol bırakmayacaklarını belirten Başkan Akın çalışmaların birini bitirip, diğerini başlatacaklarını vurguladı.

Balıkesirlilerin; güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlaması için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla şehrin dört bir yanında çalışmalar gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı; Altıeylül, Ayvalık, Gömeç, Gönen, Kepsut, Karesi, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde 15 farklı noktada sathi kaplama ve sıcak asfalt döküm işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlıyor. Her bir çalışmanın tamamlanmasının ardından daha önceden planladığı ihtiyaç duyulan farklı bir noktada çalışmalarını başlatan Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’de ulaşılamayan yer, güvenli olmayan yol bırakmayacak.

“5 yıl içinde bozuk yol kalmayacak”

Göreve geldiği 4 ayda 60 milyon lira maliyetle 30 kilometrenin üzerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Ahmet Akın “Balıkesir’in yollarının; sevgiye, huzura ve mutluluğa güvenle açılması için çalışıyoruz. Hedefimiz; bu 5 yıl içinde Balıkesir’de bozuk yol bırakmamak. Özellikle aciliyet gerektiren, kullanımı tehlike oluşturan yolların yapımına öncelik veriyoruz. Kırsal bölgelerimizde de şehir merkezimiz de de çalışmalarımızın birini bitirip, diğerini başlatacağız” diye konuştu.