Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) arasında, doğal afetlerde haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında bir afet durumunda kesintisiz haberleşme sağlanabilmesi için ortak çalışmalar yürütülecek.

Şehrin afetlere hazır hale gelebilmesi için planlı ve programlı çalışmalar yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ile iş birliği protokolü imzaladı. Belediye hizmet binasında düzenlenen protokol imza töreninde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi’nden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan, İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen ve TRAC Başkanı Soner Targut yer aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Başkanı Soner Targut tarafından imzalanan protokol kapsamında afet durumlarında kesintisiz haberleşme ve iletişimin sağlanması için sahada birlikte çalışmalar yapılacak.

Telsiz Haberleşme Merkezi aktif hALE getirilecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve TRAC arasında yapılacak ortak çalışmalarla şehir, afetlere hazır hale getirilecek. Protokol kapsamında Çamlık’ta şehre hâkim bir tepede kurulacak olan Telsiz Haberleşme Merkezi’nin fiziki şartları İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazır hale getirilirken haberleşme cihazları da TRAC ekiplerince temin edilecek. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ile yaptıkları protokol ile ilgili konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen, afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürmesi için bu ortak çalışmayı önemsediklerini dile getirdi.