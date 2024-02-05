Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin lokomotifi Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bozuk yolları yeniliyor. Sanayi eşrafını mutlu eden asfalt çalışması kapsamında Büyükşehir ekipleri, toplamda 4 bin 500 metre yolu yenileyecek.

Balıkesir’in dört bir yanında ihtiyaç duyulan noktalarda sıcak asfalt çalışmalarına aralıksız devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı şehrin lokomotifi ve ticaretinin göz bebeği Küçük Sanayi Sitesi’nin yollarını sil baştan yeniliyor. Balıkesir halkının ve sanayi esnafının rahat, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımını sağlaması amacıyla Küçük Sanayi Sitesi’nde sıcak asfalt çalışmasını sürdüren Büyükşehir Belediyesi muhtelif yerlerde etaplar halinde gerçekleştirdiği çalışmalarla toplamda 4 bin 500 metre yolu yenileyecek. İlk olarak 1A ve 2A alanlarında trimer kazısını gerçekleştirerek işe koyulan ekipler, sıcak asfalt dökümüne de devam ediyor.

Sıcak asfalt serimi devam edecek

Küçük Sanayi Sitesi, sıcak asfalt çalışmaları hakkında bilgi veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Üstyapı Arazi Formeni İsmail Derici “Sanayi esnafımıza ve Balıkesir halkına daha konforlu bir yol sunmak için canla başla mücadele ediyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın talimatlarıyla yapılmakta olan bu yol, etap etap sanayinin diğer kapılarında da devam edecek. Şu an da çalışma yaptığımız alan 1 ve 2A alanı, diğer alanlarda da çalışmalarımız sürecek” ifadelerini kullandı.

Sanayi esnafı memnun

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği sıcak asfalt serim çalışmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren sanayi esnafı, Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür ederek “Bozuk yollar düzeliyor, Allah razı olsun” dedi.