Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Hâl Zabıta Amirliği ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Savaştepe İlçe Zabıta Ekipleri ile birlikte ilçe pazar yerinde denetim gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı pazar yerlerinde meydana gelebilecek usulsüzlükleri ortadan kaldırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, yapılan denetimlerle ürünlere ait fiyat etiketi kontrollerini, tezgâh ve yürüyüş yolu işgallerini, hâl kayıt sistemi bildirimleri ile fatura uygunluklarını titizlikle inceledi.

Denetimler devam edecek

Vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesini sağlamak, haksız kazanç ve mevzuata aykırı uygulamaların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan pazar esnafına gerekli uyarılar yapılarak, ilgili mevzuat kapsamında işlemler yapılmıştır. Vatandaşların mağdur olmaması adına var gücüyle çalışan zabıta ekipleri, denetimlerini zamanında gerçekleştirmeye özen gösteriyor. Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin, tüketici haklarının korunması ve pazar düzeninin sağlanması amacıyla düzenli olarak sürdürüleceği bildirildi.