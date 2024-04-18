Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İletişimden Sorumlu Başkan Danışmanlığı’na gazeteci Erdem Sevgi atandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İletişimden sorumlu Başkan danışmalığına atanan Erdem Sevgi, 1984 yılında Çorlu’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde birincilik derecesiyle tamamlayan Sevgi, Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde muhabir, editör, köşe yazarı ve Ankara Haber Müdürü pozisyonlarında görev yaptı. Katılmaya hak kazandığı mesleki değişim programlarıyla Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Polonya’daki çeşitli gazetelerde konuk gazeteci olarak bulundu. Emre Madran Basın Ödülü’ne layık görüldü. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nda eğitmenlik, Atakum Belediyesi’nde Kurumsal İletişim Yöneticiliği yaptı. Erdem Sevgi, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın’ın kampanya döneminde basın danışmanlığı görevini üstlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İletişimden Sorumlu Başkan Danışmanlığı’na Erdem Sevgi’yi atadı.