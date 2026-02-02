Bilecik'te 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminin ilk dersi, Ertuğrulgazi İlkokulu'nda bayrak temasıyla yapıldı.

Ertuğrulgazi İlkokulu'nda düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelen Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, bayrağın taşıdığı anlam ve millî değerler üzerine bir etkinlik gerçekleştirildi. Program kapsamında öğrencilerle bayrak sevgisi, millî birlik ve beraberlik bilinci üzerine paylaşımlar yapıldı. Düzenlenen dersin, öğrencilerde millî değerler konusunda farkındalık oluşturması amaçlandı.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 'Bayrağımız, milletimizin bağımsızlığının ve birlik ruhunun en güçlü simgesidir. Bu bilinci çocuklarımıza erken yaşta kazandırmak büyük önem taşıyor. İkinci dönemin öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum' dedi.