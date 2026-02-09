Türkiye Güreş Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen okul sporları turnuvaları kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sporcuları güreş ve judoda kazandıkları 18 madalya ile dikkat çekti.

Türkiye Güreş Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen okul sporları turnuvaları kapsamında düzenlenen il şampiyonalarında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sporcuları önemli başarılara imza attı. Gençler B okullar arası grekoromen il seçmelerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sporcuları 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Hasan Yağız Özkan (48 kg), Ahmed Faruk Aydın (55 kg), Efe Berk Acar (71 kg), Ali Kemal Gören (80 kg) ve Çağan Gökhan Su (110 kg) altın madalya kazanarak il birincisi olurken, Berkay Ateş (65 kg) ve Yavuz Selim Kartın (80 kg) gümüş, Hasan Yiğit Özkan (55 kg) ise bronz madalya elde etti. Kendi branşlarında birinci olan sporcular, Türkiye gruplarına katılma hakkı kazandı.

Balıkesir kulüpler arası U15 serbest erkekler il seçmelerinde Ahmet Faruk Aydın (57 kg) ve Yavuz Selim Kartın (85 kg) üçüncü olarak kürsüye çıkarken, Balıkesir U15 Grekoromen İl Şampiyonası'nda da büyükşehir sporcuları başarılarını sürdürdü. Bu şampiyonada Yavuz Selim Kartın (75 kg) ve Ahmed Faruk Aydın (57 kg) il birincisi olurken, Hüseyin Yağız Özkan (48 kg) ve Hasan Yiğit Özkan (52 kg) il üçüncülüğü elde etti. Bu dereceler sonucunda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, takım halinde il üçüncülüğü kupasını kazandı. Birinci olan sporcular, U15 grekoromen Türkiye gruplarına katılmaya hak kazandı.

Judo şampiyonasına ağırlığını koydu

Judo müsabakalarında da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sporcuları bir kez daha öne çıktı. 2026 Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası il seçmeleri kapsamında Yağız Efe Gülmez (73 kg), Efsa Dayanak (52 kg) ve Nilsu Savaş (44 kg) il birincisi, Emir Keskin (66 kg) il üçüncüsü oldu. İl birincisi olan sporcular, Türkiye Judo Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.