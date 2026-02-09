DaVinci Gourmet, Madrid'de tanıtımı yapılacak olan 'Dünyanın En İyi 100 Kahve Dükkanı 2026'nın baş sponsoru oldu.

Küresel içecek çözümleri markası DaVinci Gourmet, The World's 100 Best Coffee Shops 2026 baş sponsoru olduğunu duyurdu.

Kerry Group altında bir marka olan DaVinci Gourmet, küresel kahve topluluğunu desteklemek ve dünya çapında kafe kültüründe mükemmelliği kutlamak yönündeki taahhüdünü pekiştirdiğini açıkladı.

Dünyanın dört bir yanından 15 binden fazla kahve dükkanı etkinliğe katılıyor. Etkinlikte yapılacak en iyi kahve dükkanları, 800'den fazla sektör profesyonelinin uzmanlığını 350 bin halk oyu ile belirlenecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kerry Asia Pacific, Orta Doğu ve Afrika Gıda Hizmetleri Markaları Genel Müdürü Eloise Dubuisson, 'The World's 100 Best Coffee Shops ile ortaklığımız kahve dünyasındaki ustalığı ve tutkuyu kutluyor. Kafe kültürü ve kahve topluluğunu destekleyen küresel içecek çözümleri markası olarak, uzmanlar tarafından değerlendirilen ve kahve severler tarafından oylanan, dünyanın dört bir yanında en ilham verici kahve dükkanlarını tanıyan bir girişimi desteklemekten gurur duyuyoruz' dedi.

Yapılan açıklamaya göre; 2026 listesi Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kolombiya, Peru, Çin, Filipinler, Malezya, Meksika, Kore, BAE, Şili ve İspanya'da hem gelişmekte olan hem de yerleşik kahve ortamlarını vurgulayarak kalite, yenilik ve kültürel değişim tarafından yönlendirilen küresel bir kahve hareketinin gücünün ve çeşitliliğinin altını çiziyor.

DaVinci Gourmet CEO'su César Ramrez, 'Bu sıralama, olağanüstü kahve dükkanları listesinden daha fazlasıdır; kahvenin dünya çapında yaşadığı kültürel bir görüntüsüdür' dedi.

Değerlendirme süreci

Seçilen kahve dükkanları yalnızca olağanüstü kahveleriyle değil, aynı zamanda farklı, bütünsel ve değişmeyen yüksek kaliteli bir deneyim sunmalarıyla da öne çıkıyor. Adil, tutarlı ve temsili bir sonuç elde etmek adına bu sıralama kahve, gastronomi ve konaklama sektörlerindeki profesyonellerden oluşan uluslararası bir jüriye sahip. Değerlendirme süreci, yüzde 70 ağırlıklı uzman değerlendirmesi ile yüzde 30 ağırlıklı halk oylamasını bir araya getiriyor.

Tüm kahve dükkanları kahve kalitesi, barista uzmanlığı, sürdürülebilirlik, hizmet, ambiyans, gıda kalitesi, yenilik ve tutarlılığı kapsayan tek tip küresel standartlar kullanılarak değerlendiriliyor. Bölgesel değerlendirmeler, dünya çapındaki önemli kahve bölgelerinde sektörün saygın isimleri tarafından yönetiliyor.