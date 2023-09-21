Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Çalıştığı depoyu soydu Çalıştığı depoyu soydu

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, Edremit ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 2 şüpheliye ait ikamet adresi ve eklentilerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda; 115 gram kubar esrar, 70 gram metamfetamin, 40 kök kenevir bitkisi, 3 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 3 adet şarjör, 1 adet cep telefonu ve 11 bin 140 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.