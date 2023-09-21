Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, Edremit ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 2 şüpheliye ait ikamet adresi ve eklentilerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda; 115 gram kubar esrar, 70 gram metamfetamin, 40 kök kenevir bitkisi, 3 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 3 adet şarjör, 1 adet cep telefonu ve 11 bin 140 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.