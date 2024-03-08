Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Orman Yangın Gönüllüsü” eğitimlerinde, Emniyet teşkilatının TOMA ekiplerine yangın söndürme eğitimi verildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Osman Onat tarafından, sunu eşliğinde teorik ve sahada uygulamalı olarak düzenlenen eğitime, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde TOMA ekiplerinde görev yapmakta olan 21 personel katılım sağladı.

Düzenlenen eğitimde; Orman ve Kırsal Alan yangınlarını önleme çalışmaları, söndürme teknikleri, Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) ve el alet/araçlarının kullanımı üzerinde durulurken, orman yangınlarına müdahalede Kurumumuza yardımcı olan Emniyet gücümüzün TOMA araçlarına ilk defa monte edilen, 2 inçlik 25 metre uzunluğunda bez hortum ve nozul tabancanın, orman yangınlarına karşı müdahalede yerden daha etkin bir şekilde kullanımı teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.