Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, kırsal mahallelerin geleceğini şekillendirecek yeni imar planlarını mahalle sakinleriyle paylaşmayı sürdürüyor. Çavuş Mahallesi ile başlayan bilgilendirme toplantıları; Yarış, Kedikaya ve Dağkadı mahallelerinin ardından bu kez Seyran Mahallesi ile devam etti.

Belediyenin teknik ve idari kadrosuyla birlikte Seyran Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Karabatı, mahalle için hazırlanan ada bazlı yeni imar planını tüm detaylarıyla anlattı. Toplantıda yapılaşma şartlarından hak sahipliğine, uygulama süreçlerinden izlenecek yol haritasına kadar birçok konu masaya yatırıldı. Vatandaşların soruları tek tek yanıtlanırken, karşılıklı fikir alışverişiyle toplantının oldukça verimli geçtiği gözlendi.

Karacabey Belediyesi tarafından kırsal mahalleler için hazırlanan yeni imar planlarının temel hedefinin; düzensiz ve plansız yapılaşmanın önüne geçmek, güvenli yaşam alanları oluşturmak ve başta doğalgaz olmak üzere altyapı hizmetlerinin tüm mahallelere eşit, etkin ve sürdürülebilir biçimde ulaştırılmasını sağlamak olduğu vurgulandı. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, sürecin başından sonuna kadar katılımcı, şeffaf ve ortak akla dayalı bir anlayışla yürütüldüğünü vurgulayarak, planların yalnızca bugünü değil, önümüzdeki yılları kapsayan uzun vadeli bir vizyonla hazırlandığını ifade etti.

Seyran Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın yanı sıra AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, Seyran Mahalle Muhtarı Ali İhsan Bozkuş, belediye başkan yardımcıları, teknik ekipler ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Katılımın yüksek olması, mahalle halkının sürece olan ilgisini de ortaya koydu.

Her fırsatta halkla iç içe olmayı ve birebir iletişimi önceleyen Başkan Karabatı, yeni imar planlarının temel amacının kırsal mahallelere daha kaliteli ve nitelikli hizmetler sunmak olduğunu vurguladı. Karabatı konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

'Şunu net olarak söyleyeyim; bu planlar sizlerin yararınadır. Derdimiz, bu imar planları sayesinde sizlere daha kaliteli ve nitelikli hizmet sunabilmek. Doğalgazdan altyapıya, ulaşımdan şehirleşmeye, sosyal donatı alanlarına kadar her başlıkta planlı bir gelişim hedefliyoruz. Sizden alacağımız bir şey yok. Tek isteğimiz bu planlara onay vermeniz. Çünkü bir mahallede imar yoksa, hizmetlerde de ciddi sorunlar yaşanıyor.'

Başkan Karabatı, seçim öncesinde verdikleri söz doğrultusunda Yeniköy ve çevresi başta olmak üzere tüm kırsal mahalleleri etap etap doğalgazla buluşturmayı hedeflediklerini hatırlattı. Bu kapsamda Ankara'da yoğun temaslarda bulunduklarını ancak karşılarına plansızlık engelinin çıktığını belirtti. Karabatı, 'Ankara'ya gittik, görüştük, temaslar kurduk ama maalesef istediğimizi alamadık. Sebep çok netti: Plansızlık. Bunun üzerine kapsamlı bir imar planı için kolları sıvadık. Yaklaşık 1,5 yıldır sessiz ve derinden çalıştık. Bu planları ranta kurban etmemek adına sadece iki arkadaşımız çalıştı, süreci gizli tuttuk. İnce eleyip sık dokuduk. Tamamen halkımızın yararına, kusursuza yakın imar planları hazırladık' diye konuştu.

Toplantının sonunda mahalle sakinlerinin görüş ve önerileri de dinlenirken, sürecin karşılıklı anlayış ve uzlaşıyla ilerleyeceği mesajı verildi. Karacabey Belediyesi'nin kırsal mahallelerde başlattığı bu planlı dönüşüm sürecinin, önümüzdeki dönemde altyapı yatırımlarının önünü açması ve kırsal yaşam kalitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Vatandaşlara sürece aktif katılım çağrısında bulunan Karabatı, 'Biz bu planları hazırladık ama son sözü yine siz söyleyeceksiniz. Varsa bir şerhiniz, bir öneriniz, hepsini dinlemeye hazırız. Gelin, birlikte ve şeffaf bir şekilde karar verelim. Parsel bazında bilgi almak isteyen herkes Belediyemizin 6. katındaki Etüt Proje Müdürlüğümüze gelip detayları öğrenebilir. Kısacası düzenli ve planlı bir yerleşim artık şart. İnanıyorum ki bu sürecin sonunda 'iyi ki yapılmış' diyeceksiniz. Kimsenin mağdur olacağı bir çalışmaya asla imza atmam.' şeklinde sözlerini noktaladı.

Öte yandan, Ramazan ayı dolayısıyla kırsal mahalle programına ara verildiği, Ramazan Bayramı'nın ardından yeni imar planlarına ilişkin bilgilendirme ziyaretlerinin kırsal mahallelerde sürdürüleceği kaydedildi.