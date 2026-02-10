Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kent genelinde vatandaşların ulaşım imkanlarını artırmak amacıyla devreye alınan 4 yeni hatta gece seferleri başladı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından planlanan ve 9 Şubat Pazartesi gecesi itibarıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında, 'N1, N2, N3 ve N4' kodlu hatlar hizmet vermeye başladı. Yeni uygulama ile sanayi bölgeleri, hastaneler, üniversite yerleşkeleri ve ana aktarma merkezlerinin birbirine entegre edilmesi ve ulaşımın 24 saat kesintisiz sağlanması hedefleniyor.

Güzergahlar belirlendi

Hizmete giren gece hatlarının güzergahları ise şu şekilde belirlendi:

N1 Hattı: Batı Terminali'nden hareket ederek Tren Garı, Çarşı, Otogar, Şehir Hastanesi ve Umuttepe güzergahında seyredecek.

N2 Hattı: İzmit Otogar ile Maşukiye arasında ulaşım sağlayacak.

N3 Hattı: Karamürsel'den başlayıp Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük ve Başiskele ilçelerini geçerek İzmit Otogar'a ulaşacak.

N4 Hattı: İzmit Otogar'dan kalkarak D-100 kara yolu üzerinden Derince, Körfez, Dilovası, Gebze ve Çayırova ilçelerini birbirine bağlayacak.

Vatandaşların, sefer saatleri ve güzergah bilgilerine 'kocaeli.bel.tr' internet adresi ve 'E-komobil' mobil uygulaması üzerinden ulaşabileceği bildirildi.