Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığına; İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ise Adalet Bakanlığına atandı.

Atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yer aldı.

Buna göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Yılmaz Tunç’un yerine Adalet Bakanlığına Akın Gürlek, Ali Yerlikaya’dan boşalan İçişleri Bakanlığına ise Mustafa Çiftçi atandı.

Söz konusu atamalar, Anayasa’nın 104. ve 106. maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, 2005'te Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Gürlek, kariyeri boyunca çeşitli görevlerde bulundu. İstanbul'un önemli mahkemelerinde hakimlik yaptı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev aldı. Nisan 2021'de birinci sınıf hakimliğe terfi etti. Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine 2 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcılığı'na atandı. 2024 yılında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Mustafa Çiftçi, 1970 yılında Konya'nın Çumra İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, Lise öğrenimini Konya'da bitirdi.

1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi’nden mezun oldu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı yaptı. TBMM’de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu.

2007 Yılında Selçuk Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi ABD Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı, 2011 yılında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi”ni bitirdi.

2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında başka bir yüksek lisans çalışmasını tamamlayan Mustafa Çiftçi, A.Ü. Adalet Bölümü’nü ve İktisat Fakültesi”ni bitirdi. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim hayatını devam ettiriyor. "İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır; öğrenmeyi terk eden kişi yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa yaşlıdır” felsefesini benimseyen Vali Çiftçi, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Çorum Valisi olarak atanan Mustafa Çiftçi, Çorum’da 4 yıl 9 ay görev yaptı. 9 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile 18.08.2023 tarihinde Erzurum Valiliği görevine başladı.