Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir’in Kızılçam ve Karaçam ormanlarının ibrelerini yiyerek zarar veren Thaumetopoea Pityocampa (Çam Kese Böceği) ile biyolojik ve mekanik yöntemlerle mücadele ediyor.

Orman zararlısı Çam Kese Böceği ile biyolojik yöntemle mücadele konusunda, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait laboratuvarlarda doğal yollarla üretilen “Çam Kese Böceği” yırtıcısı Terminatör Böceğin (Calosoma Sycophanta) ormanlara salınması ve kafes yöntemi ile Mekanik olarak mücadele ise Çam Kese Böceklerinin yuvalandıkları keseli dalların Dal Makasları ile kesilerek orman dışına atılıyor. Çam Kese Böcekleri, ormanlardaki ağaçlara tırtıl kesesi örerek yuvalanmakta, yuvalandıkları ağaçların yeşil yapraklarını yiyerek gelişimini yavaşlatmakta, büyümesini geciktirmekte ve ormanlarda yangın olmuş gibi görüntüye neden olmakta ayrıca tırtıllardaki tüyler insanlarda kaşıntı yaparak rahatsızlık vermesinin dolayı ormanlardan uzaklaştırılması hedefleniyor.