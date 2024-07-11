Balıkesir Üniversitesi Hastanesi son yıllarda hizmet verdiği hasta ve gerçekleştirilen ameliyat sayılarında gösterdiği yüksek performansla dikkat çekiyor. Sağlıkta çekim merkezi kimliği ile Balıkesir ve bölgede önemli bir sağlık kuruluşu olan BAÜN Hastanesi, fiziki kapasitede yeni bir gelişim olmaması ve tüm alanlarda hizmet rekorları kırdı.

2024 yılının ilk 6 ayında oluşan veriler ve önceki dönem verilerine göre; ayaktan sağlık hizmeti sunumunda yüzde 37,6, ameliyat sayılarında yüzde 27,1, A grubu ameliyat sayılarında ise yüzde 18,4 artışa imza atan hastane de Acil Servis hizmetlerinde ise artış oranı yüzde 67’ye ulaştı. Buna göre 2024 yılı ilk 6 aylık dönemde ayaktan sağlık hizmeti sunumu gerçekleştirilen hasta sayısı 211 bin 613, ameliyat sayısı 13 bin 917, A grubu ameliyat sayısı bin 40 ve acil servisten hizmet alan hasta sayısı da 30 bin 891 oldu.

Konu hakkında bilgiler veren Balıkesir Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahadır Çağlar, üniversite hastanesinde ek bina inşaatları ile kapasite artışı çalışmalarının da sürdüğünü hatırlatırken; mevcut kapasitesinin verimli kullanımı, teknolojik yatırımlar ve nitelikli personelin özverili çalışmaları ile hizmet sayılarında önemli artışlar sağlandığını dile getirdi. Başhekim Çağlar, hastanenin çalışmalarına destekleri dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu’ya ve üniversite üst yönetimine de teşekkür etti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da hastanenin mevcut durumu ve gelecek hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunarak, hastane yönetimini, öğretim üyelerini ve sağlık personelini elde edilen başarılı sonuçlar dolayısıyla tebrik etti. Üniversite yönetimi olarak hastanenin faaliyetlerini yakından takip ederek desteklemeyi sürdürdüklerini ifade eden Rektör Oğurlu, elde edilen başarılı sonuçların, henüz kapasite artışı gerçekleşmeden yakalanmasının daha da kıymetli olduğunu vurguladı. Rektör Oğurlu bundan sonraki amaçlarının yakın gelecekteki kapasite artışı ile birlikte Balıkesir’in gözbebeği olan üniversite hastanesindeki büyümeyi nitelikli ve sürdürülebilir kılmak olduğunu sözlerine ekledi.