Balıkesir’in Balya ilçesinde jandarma ekipleri 2 şahsa ait işyeri ve evlerinde yaptıkları oprasyonlarda çok miktarda kaçak tütün, boş ve dolu makoron ile 3 adet otomatik tütün sarma makinası ele geçirdi.

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Balya ilçesinde kaçak tütün mamulleri imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin ikamet ve işyeri adreslerinde aramada; 12 bin 300 adet dolu makaron, 40 bin adet boş makaron, 35 kg. kıyılmış kaçak tütün, 43 adet elektronik sigara likidi ve 3 adet otomatik sigara sarma makinesi ele geçirilmiştir. Olaya karışan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.