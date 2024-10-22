Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 101. Yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 4 gün boyunca kortejden konsere, tiyatrodan zeybek gösterisine kadar birçok etkinlikle Cumhuriyet ruhu yaşatılacak. Kutlama programının son gününde ünlü sanatçı Zeynep Bastık en sevilen şarkılarını Balıkesirliler için söyleyecek. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Çocuklardan ailelere, gencinden yaşlısına tüm hemşehrilerimi bu coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyorum” dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük armağanı olan Cumhuriyetin 101. Yılı, Balıkesir’de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği etkinliklerle 7’den 70’e tüm vatandaşlar unutulmaz anlara şahitlik edecekler. 4 gün boyunca sabah başlayıp gece saatlerine kadar devam edecek etkinlikler, vatandaşlara Cumhuriyet coşkusunu yaşatacak.

Akın: Ata’mızın mirasına sonuna kadar sahip çıkacağız

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın Kuvayi Milliye’nin başkenti Balıkesir’de tarihine yakışır bir şekilde kutlanacağını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en büyük mirastır. Cumhuriyet için yürekleri çarpan Milletimiz, eşitlik ve kardeşlik için, adalet ve özgürlük için yılmadan mücadele ederken mirasına sonsuza kadar sahip çıkacaktır. Milletimizin gurur günü olan bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün sembolü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını Balıkesir’imizde dolu dolu bir programla kutlayacağız. Çocuklardan ailelere, gencinden yaşlısına tüm hemşehrilerimi bu coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyorum” diyerek Balıkesirlileri kutlama programlarına davet etti.

“Cumhuriyet ve kadın”

26 Ekim’de Gönen’de “29 Ekim Cumhuriyet Kupası Salon Okçuluk Turnuvası” ile başlayacak etkinlikler BBB Dijital Gençlik Merkezi’nde düzenlenecek E-Spor turnuvaları ile devam edecek. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından 26 Ekim Cumartesi günü 12.00’de Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi’nde “Cumhuriyet ve Kadın” söyleşisi gerçekleştirilecek. Atatürk’ü Anlat Bana” çocuk tiyatrosu izleyicilerle buluşacak. Aynı gün Esas10burda Alışveriş Merkezi’nde 3x3 Uluslar Arası Sokak Basketbolu Turnuvası heyecanı yaşanacak.

27 Ekim Pazar günü ise Susurluk’un Çaylak mesire alanında düzenlenecek doğa yürüyüşünün ardından Çamlık Ahmet Edip Uğur Gençlik, Kültür ve Aktivite Merkezi’nde gençlere yönelik E-Spor Turnuvaları düzenlenecek. Çocuklar için Çamlık Tepe’de 101. Yılda 1010 uçurtma uçurulacak. Hasan Can Kültür Merkezi’nde 27 Ekim Pazar günü saat 19.00’da düzenlenecek olan Sinem Balık Cumhuriyet Konseri ve Akçay Meydan’da saat 19.23’te başlayacak olan Yusuf Dede Cumhuriyet Bayramı özel konseriyle halk doyasıya eğlenecek.

20 ilçede aynı anda spor sokağa taşınacak

28 Ekim Pazartesi Bandırma Hacı Yusuf Mahallesi’nde saat 15.00’te Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gençlik Merkezi ve E-Spor Merkezi açılışının ardından Bandırma Meydan’da saat 16.00’da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi E-Spor Merkezi de hizmete açılacak. “20 İlçede Uyum İçinde Cumhuriyet İçin Spor” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında 28 Ekim Pazartesi günü saat 18.00’de Avlu’da sporcular bir araya gelecek. Aynı gün saat 19.30’da ise Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Bir Milletin Doğuşu Zaferin Dansı” adlı müzikal sahnelenecek. Bandırma Meydanı’nda saat 19.23’te başlayacak Yusuf Dede konseri ile Cumhuriyet coşkusu meydanlara taşınacak.

Zeynep Bastık en sevilen şarkılarını seslendirecek

29 Ekim Salı günü Kuvayı Milliye Meydanı’nda “Yediden Yetmişe Haydi Zeybeğe” halk oyunları gösterisi ile devam edecek. 29 Ekim akşamı Gar önünden başlayıp Atatürk Anıtı’nda son bulacak kortej yürüyüşü ve fener alayı Cumhuriyet ruhunu doruğa çıkaracak. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 20.00 itibarıyla Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlenecek. Avlu Yaşam Merkezi 2. Etap havuz başında Can Eren’in DJ performansı sonrası ünlü sanatçı Zeynep Bastık, muhteşem bir konserde Balıkesirliler ile bir araya gelecek.