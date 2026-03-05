Balıkesir Bölgesinde yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve avcılığın sürdürülebilir bir şekilde düzenlenmesi amacıyla Balıkesir Valiliği Doğa Koruma ve Mili Parklar Genel Müdürlüğü av hayvanlarının avlanmasının yasaklandığı belgesini duyurdu.

Balıkesir Valiliği, Doğa Koruma ve Mili Parklar Genel Müdürlüğünün av yasağı genelgesini yayınladı. Buna göre 2025-2026 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca av sezonu 01.03.2026 tarihi itibariyle ülke genelinde kapanacağı açıklandı. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. '18 yaşını doldurmuş silah taşıma ehliyetine sahip av ve yaban hayatı ile ilgili eğitim alarak sınavda başarılı olan avcılar, avcılık belgesi ve avlanma izin kartı alma şartıyla yasal olarak av yapabilmektedirler. Kanunun 3. maddesi uyarınca oluşturulan Merkez Av Komisyonu (MAK) her yıl av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi için karar almaktadır. 2025 -2026 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı 06 Temmuz 2025 tarihli ve 32948 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alan 2025-2026 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararı avın kapanış tarihini belirlemiştir.2025-2026 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca av sezonu 01.03.2026 tarihi itibariyle ülke genelinde kapanacaktır. 01.03.2026 tarihi itibariyle; Av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığından, avın açılacağı Ağustos ayına kadar olan dönemde ülke genelinde avcılık faaliyetleri yasaklanmıştır' açıklaması yapıldı.