Veteriner Fakültesi de eğitim ve akademik çalışmaların yanı sıra hayvan sağlığı alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çekiyor. Balıkesir Üniversitesi’nde bulunan Hayvan Hastanesinde, 2024 yılının ilk yarısında yaklaşık bin hasta hayvana yardım eli uzatıldı.

Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesinde hizmet veren Hayvan Hastanesi bünyesinde; bulaşıcı, öldürücü viral ve bakteriyel hastalıklara yakalanan başta kedi ve köpek olmak üzere birçok hayvan büyük bir titizlikle yürütülen tedavi protokolleri neticesinde sağlıklarına kavuşurken, koruyucu hekimlik hizmetleri çerçevesinde parazitler ve zoonoz hastalıklarla mücadeleye de devam ediliyor.

Her geçen yıl tedavi edilen hayvan sayısını artırarak bölgeye en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine ayda yaklaşık 150 hasta sahibi gelirken, 2024 yılının ilk 6 ayında 879 hasta sahibi hastaneden hizmet aldı. 2024 yılının ilk yarısında toplam 980 hayvana muayene, teşhis, tedavi ve ameliyat hizmeti verilen hayvan hastanesinde; 371 adet kedi, 426 adet köpek, 86 adet sığır, 55 adet koyun, 7 adet keçi, 3 adet deve, 3 adet at, 27 adet kuş ve 2 adet tavşana hizmet verildi. Çiftlik hayvanlarını tedavi ettirmek için başvuruda bulunan yetiştiricilerin sorunlarının belirlendiği hayvan hastanesinde, alanlarında uzman nitelikli akademisyenler tarafından hayvanlar için etkin tedavi yöntemleri uygulanmaya devam ediyor.

Farklı şehirlerden hasta kabulü yapılıyor

Hayvan Hastanesi hakkında bilgiler veren Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nevzat Saat, “Hayvan hastanemize getirilen kedi, köpek, egzotik hayvanlar, yaban hayvanları ve çiftlik hayvanları, güncel tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı hastanemizde gerçekleştirilen operasyon ve müdahalelerle sağlıklarına kavuşturuluyor. Balıkesir’in yanı sıra; Aydın, İzmir, İstanbul gibi çevre iller başta olmak üzere Bursa, Çanakkale, Manisa, Kütahya ve Muğla’dan başvuruların yapıldığı hastanede rutin basit operasyonlarla beraber uzmanlık gerektiren cerrahi operasyonlar da uzman ekipler tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor” dedi. Hayvanların iyileştirilmesi için gereken bütün hizmetlerin seferber edildiğini ifade eden Başhekim Doç. Dr. Nevzat Saat, “Doğum ve Jinekoloji Bölümüne gelen hastalara; ultrasonla gebelik muayenesi, kısırlaştırma, genital organ tümör cerrahisi gibi operatif müdahalelerin yanı sıra suni tohumlama, genetik analiz, nekropsi ve rutin laboratuvar analizleri gibi pek çok işlemin de hastane bünyesinde yapıldığını” belirtti.