Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde çevreciler, Avunduk ve Sübeylidere köylerinde işletilmesi düşünülen altın madenine karşı çıktı. Çevre Platformu öncülüğünde Hükümet Konağı önünde toplanan çevreciler, Balıkesir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere itiraz dilekçeleri verdi.

Avunduk ve Sübeylidere muhtarları ile köylülerin de aralarında bulunduğu çevreciler, dilekçelerine olumlu yanıt verilmez ise yargıya başvuracaklarını söyledi. Çevre Platformu’ndan avukat Filiz Sonsuz, “Biz itirazımızı yaptık Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmek üzere dilekçelerimizi Kaymakamlığa verdik. İtirazlarımızın sonucunu bekleyeceğiz. Olumlu yanıt alamazsak konuyu yargıya taşıyacağız. Bu dağlar bir madeni bile kaldıramazken daha fazlasını hiç kaldıramaz. Ayrıntıları dilekçemizde yazdık” dedi.