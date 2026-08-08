Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Belçika'dan geldiği öğrenilen yaşlı çiftin yardımına yetişti. İzmit Kaymakamlığı önünde gidecekleri yeri bulmakta güçlük çeken yaşlı çift, çevrede görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaşlı çiftin güvenli şekilde ulaşımını sağlamak için öncelikle gidecekleri adresi belirledi. Ardından gerekli yönlendirmeleri yapan zabıta personeli, samimi ve duyarlı yaklaşımıyla çifte destek oldu. Yaşlı çift, ardından ekip otosuyla gidecekleri yere güvenli şekilde ulaştırıldı.

Kaynak: İHA