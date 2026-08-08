Yangın, İsaören, Sarıpınar ve Hocaköy mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sonucu yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ve etkilenen alanın büyüklüğünün yapılacak incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.