Osmangazi Belediyesi, çocukların küçük yaşlardan itibaren sporla tanışması, fiziksel gelişimlerini desteklemesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması amacıyla spor okullarındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu doğrultuda yaz tatilini yüzme sporuyla tanışarak geçiren ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklar için Demirtaş Yüzme Havuzu'nda sertifika töreni düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan törende çocuklara sertifikalarını, Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Bakır Taşer takdim etti. Aileler de çocuklarının heyecanına ortak olurken, yüzme eğitiminin hem sportif, hem de zihinle alakalı gelişimlerine önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

'Yüzmede yaklaşık 10 bin çocuğumuza hizmet verdik'

Törende konuşan Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, Osmangazi Belediyesi'nin yılın 12 ayı boyunca spora yönelik spor okulları düzenlediğini belirterek, yaz döneminde yüzme branşına gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özellikle yüzme branşında bugüne kadar yaklaşık 10 bin çocuğa hizmet verildiğine işaret eden Başkan Fatih Karayılan, 'En değerli varlığımız çocuklarımızın sağlıklı nesiller olarak yetişebilmesi için spor çok önemli. Siz değerli velilerimize bir tavsiyede bulunmak istiyorum; özellikle dijital bağımlılık çağımızın hastalığı. Çocukları spordan uzak tutmayın. Çocuklarımıza da söylüyorum; spor okulu bitti diye sizler de sporu bırakmayın. Bol bol kitap okuyup, spor yapın. Biz sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Spor okulunda eğitim alan çocuklar da yüzme branşında geçirdikleri eğitim sürecinin kendileri için oldukça verimli geçtiğini ifade etti. Eğitmenlerinin kendileriyle yakından ilgilendiğini belirten çocuklar, aldıkları eğitim sayesinde yüzme becerilerini geliştirdiklerini ve spora olan ilgilerinin arttığını söyledi. Törenin ardından protokol üyeleri, çocuklara başarı dileğinde bulunarak tatlı ikram etti.

İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen eğitimlerle on binlerce çocuğa ulaşan Osmangazi Belediyesi, özellikle yaz döneminde çocukların tatil zamanlarını verimli ve eğlenceli şekilde değerlendirmelerine imkan sağlıyor.