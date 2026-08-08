Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen 2015 doğumlu futbolcuların yer aldığı BTP Cup Futbol turnuvasına 1299 Bilecikspor Kulübü ve diğer bir Bilecik temsilcisi Osmanelispor dahil 12 takım katıldı. A Grubu'ndan 1299 Bilecikspor Kulübü, Altı Eylül Belediye, Doburca FK, Yalova Gücü, Yalova Kartal Gözü ve Safran Spor Kulübü yer aldı. B Grubu'nda ise Balkan Spor, Balıkesir Demir, Osmanelispor, Yalova Gücü Beyaz, Yalova Yeşilova ve İnegöl Yıldırım Spor yer aldı. 1299 Bilecikspor Kulübü turnuvayı 4'üncü bitirirken, minikler gelecek için umut verdi.

Kaynak: İHA