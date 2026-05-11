Balıkesir'in Havran ilçesinde, eTwinning projeleri kapsamında düzenlenen Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Ödül Töreni, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü makamında gerçekleştirildi. Programda, İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, yürüttükleri projelerle Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanan öğretmenlere belgelerini takdim etti.

Törende, öğrencilerin dijital yeterliliklerini geliştiren, iş birliği kültürünü güçlendiren ve ulusal-uluslararası etkileşimi destekleyen eTwinning projelerinin eğitim ortamlarına sağladığı katkılar vurgulandı. Örnek projeler hakkında bilgi alan İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir; proje yürütücüsü öğretmenler Ali Ercan, Burcu Turgut, İhsan Tahiroğlu, Şule Toker Öztürk ve Yeşer Delice Aşkalli'yi tebrik ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.