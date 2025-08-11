Depremin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı arayarak tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dün akşam saatlerinde Sındırgı’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, Bursa Büyükşehir Belediyesi yaraların hızla sarılması için AFAD koordinasyonunda ekiplerini sevk etti. Yıkılan binanın enkazından vatandaşları kurtarmak amacıyla bölgede görev yapan Bursa Büyükşehir itfaiyesi ve BUSKİ arama kurtarma ekibinden oluşan 22 personel ve 5 araç, çalışmalara destek verdi.

Ayrıca BURFAŞ, deprem bölgesinde çorba, su ve çay dağıtarak halkın yemek ihtiyacını karşıladı. Başkan Mustafa Bozbey, deprem sonrası Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile görüşerek durum hakkında bilgi aldı ve ekiplerin hızla bölgeye ulaştığını belirterek Balıkesir’in her zaman yanında olduklarını ifade etti.