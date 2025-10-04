İstanbul Eyüpsultan’da yağışlı havaya rağmen patenleriyle seyir halindeki İETT otobüsünün arkasına tutunan iki genç, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı. Tehlikeli yolculuk başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Eyüpsultan Beylerbeyi Caddesi üzerinde meydana geldi. Patenli iki genç, trafikte ilerleyen İETT otobüsünün arkasına tutunarak uzun süre bu şekilde yol aldı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yapılan bu tehlikeli hareket, olası bir kazaya davetiye çıkardı. Gençlerin yağışlı havaya rağmen otobüsün arkasına tutunmaları, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Hem kendi can güvenliklerini hiçe sayan hem de trafikteki diğer sürücüleri zor durumda bırakan gençler, o anları kayda alan bir sürücünün tepkisine neden oldu.

Sürücü kayda aldı, tepki gösterdi

Tehlikeli yolculuğu fark eden bir sürücü, cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına aldı. Görüntüyü çeken kişi, "Hava yağışlı, belediye otobüsünün arkasına takılan gençler var. Çok tehlikeli hareketler bunlar, olmaması gereken hareketler. Allah korusun, birilerinin bu çocuklara bu yanlışı anlatması lazım" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Görüntülerde patenli gençlerin otobüsün arkasına tutunarak tehlikeli şekilde yol aldıkları, bir süre sonra ise güzergahın değişmesi ile görüş açısından çıktıkları görülüyor.