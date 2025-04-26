Toplantıda, ilçelerde devam eden projeler, eğitim yatırımlarının mevcut durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin ihtiyaçlar ele alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Eğitim planlamaları çerçevesinde yapılacak yeni yatırımların yanı sıra, mevcut okullarda gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmaları da toplantının gündeminde yer aldı. İlçe milli eğitim müdürleri, kendi bölgelerindeki gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulunurken, karşılıklı görüş alışverişiyle ihtiyaçların belirlenmesi sağlandı.

Toplantı sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, eğitime yapılan her yatırımın geleceğe atılmış güçlü bir adım olduğunu vurgulayarak, sahadaki çalışmaların yakından takip edileceğini belirtti.