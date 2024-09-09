Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı törenlerle başladı. Yeni yapılan Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda yapılan törende, konuşmaların ardından öğrenciler gösteriler yaparken, ilk ders zilini de Kaymakam İlyas Memiş çaldı.

Burhaniye’de Eğitim Öğretim Yılı törenle başladı. Bu yıl hizmete giden Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda yapılan törenin ardından 10 bin öğrenci için ders zili çaldı. Mehmet Akif Ersoy İlkokulundaki törene Kaymakam İlyas Memiş ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve okul müdürü Bülent Dükancı ile veliler ve öğrenciler katıldı.. Tören öncesi okul bahçesinde toplanan öğrenciler heyecan yaşarken, bir kadın öğretmen eğitim yılı ile ilgili ile bilgi verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de yaptığı konuşma da, böyle güzel bir günde öğrencilere birlikte olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Kaymakam İlyas Memiş de, ilçede yeni okulların hizmete girdiğini anlatırken, öğrencilerin en iyi eğitimi almaları için çalıştıklarını söyledi. Öğrencilerin gösterileri de törenlerle renk kattı. Öğrencileri kutlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, “Böyle güzel bir günde sizlerle olmaktan çok mutluyum. Okullarımızın içerisinde ve bahçesinde sizin gülücüklerini, güzelliklerinizi ve coşkunuzu görmeyi çok istiyorduk. Tekrar buluştuk. Hepinizi eğitim öğretim yılının başında kucak dolusu sevgilerle kucaklıyorum” dedi. Kaymakam İlyas Memiş de, “ Eğitimi ve öğretim yılının öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. .Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. .Hepiniz hoş geldiniz. Son yıllarda ilçemizde eğitim öğretim noktasında önemli çalışmalar yapıldı. Şu anda açılışını yapmakta olduğumuz eğitim öğretim haftasını kutlama törenini yapmakta olduğumuz bu okulumuzda geçen yıl hizmete aldığımız okullardan birisidir. Öğrencilerimizin en iyi eğitimi alması için devletimiz her şeyi yaptı. Okullarımızı sizin için hazır hale getirdik” dedi.