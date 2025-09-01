BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevreci ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Susurluk ilçesine bağlı Göbel Mahallesi’nde sık sık arızalanan ve ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu şebeke hattı, Başkan Ahmet Akın’ın talimatıyla Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri tarafından yenilendi.

“Sağlıklı içme suyuna erişemeyen tek bir mahalle kalmayacak” diyerek altyapıda kapsamlı bir dönüşüm başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehrin dört bir yanında vatandaşların sağlıklı içme suyuna kavuşması için Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü’nü harekete geçirdi. Vatandaşların en temel ihtiyacı olan suya güvenli, sağlıklı ve kesintisiz şekilde ulaşabilmesi için Başkan Akın’ın talimatlarıyla çalışmalarını sürdüren BASKİ, Susurluk ilçesine bağlı Göbel Mahallesi’nde uzun yıllardır kullanılan, ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut içme suyu şebeke hattını yeniledi. Sık sık arızalanan ve mahalle sakinlerini mağdur eden içme suyu şebeke hattı, BASKİ’nin çalışmaları sayesinde modern ve dayanıklı bir hale getirildi.

TİTİZ ÇALIŞMALARLA KALICI ALTYAPI

BASKİ ekipleri, Göbel Mahallesi’nde insan sağlığına uygun malzemelerle yeni içme suyu hattı döşeyerek bölgeyi modern ve dayanıklı bir altyapıya kavuşturdu. BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Hiçbir mahallede içme suyu sorunu kalmayacak. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını titizlikle değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.