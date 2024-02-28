Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 81 ilde başlatılan, "Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler" Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen eğitim kurumlarında öğrenci, öğretmen ve çalışanların katılımıyla devam ediyor.

Balıkesir’de Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler dahilinde; şubat ayı pano çalışması olarak milli miras ’Atlı Cirit’ geleneksel sporların unutulmaması adına okul panolarını renklendirdi. Kurumlar arası iş birliğini, sosyal ve kültürel dayanışmanın önemini vurgulamak adına; Balıkesir’in Susurluk ilçesi kurumlar arası voleybol turnuvası gerçekleştirildi.

"Sporun Enleri ile Buluşuyor" projesiyle 4 kez üst üste Avrupa Şampiyonu olan Türk boksör Ali Eren Demirezen, Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Ermişler Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluştu. Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi Veri Girişleri sonucunda riskli grupta bulunan (Fazla kilolu/Zayıf/Postür Bozukluğu) öğrencilerin olduğu okullara, Fizyoterapist ve Diyetisyen eşliğinde eğitim seminerleri düzenlendi.

Burhaniye GSM, Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri ve Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hasan Akın Anadolu Lisesi, Kuvâ-yı Milliye Fen Lisesi, Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla Kaz Dağları doğa yürüyüşü yapıldı. Dursunbey Hıdırlık bölgesinde, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen atletizm ve bocce yarışmaları heyecanla tamamlanırken "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında; Bigadiç Dörteylül Ortaokulu öğrencileri, Seçmeli Spor ve Fiziki Etkinlikler dersinde, uzman antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi almaya devam ediyor. Ayrıca faaliyetler kapsamında Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına yönelik İş Ergonomisi ve Postür Eğitimi semineri gerçekleştirildi.

Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler kapsamında; okullarda çocuklar fiziksel aktiviteyi artırıyor, hareketli yaşıyor ve sağlıklı kalıyor. Geçmiş dönemde taş ve kuyu ile, günümüzde ise oyun tahtası üzerinde taşlarla ve iki oyuncuyla icra edilen zekâ ve strateji oyunu Mangala ile öğrenciler hem öğreniyor hem eğleniyor hem de geleneksel ata sporları okullarda yaşatılıyor. Öğretmenlere yönelik açılan Halk Oyunları, Geleneksel Okçuluk, Floor Curling kursları ile öğretmenlerin sportif ve sosyal faaliyetlere planlı ve kontrollü şekilde katılımları sağlanıyor.