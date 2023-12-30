Balıkesir’de jandarma ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi il genelinde Asayiş, Trafik ve Huzur operasyonu düzenledi. Jandarma ekipleri 2 bin 606 şahsa kimlik sorgusu yaparken çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs gözaltına alındı. Jandarma ekipleri ayrıca 165 litre kaçak içki yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 75 ekip, 263 personelin katılımı ile icra edilen Önleyici Kolluk Faaliyetleri kapsamında; 251 işyerinin kontrolü yapıldı. Ekipler 2 bin 606 şahıs sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 3 şahıs gözaltına alındı. Jandarma Trafik ekipleri 702 Araç ve sürücüsünü sorguladı.

Jandarma ekiplerinin uygulaması sonucunda, 1 av tüfeği, 1 içki yapımında kullanılan düzenek ve 165 Litre kaçak içki ele geçirildi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı.