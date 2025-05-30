Burhaniye ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen yılsonu sergisinde kadınların bir yıllık emeği görücüye çıktı. Halk Eğitim Merkezinde açılan 400 kurstan 7 bine yakın insanın yararlandığı kaydedildi.

Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde düzenlenen yılsonu sergisinin açılışında coşku yaşandı. Kaymakam İlyas Memiş ile Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli’nin de katıldığı açılış töreninde Kızıklı İlkokulu öğrencilerinin sergilediği halk oyunları gösterisi alkış aldı. Perihan Kara’nın mankenliğini yaptığı, Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinden Özlem Tezcan ile Asuman Altunkara’nın hazırladıkları Selvi boylam, al basmalım adlı gelinlik de büyük ilgi gördü. Halk Eğitim Merkezinin yıl sonu sergisi iki gün açık kalacak. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül yaptığı açış konuşmada, "Halk eğitim olarak her yerde herkes için halk eğitim hedefiyle 2024-2025 eğitim öğretim yılında da yoğun kurs ve etkinliklerimiz oldu. Son bir yılda ülkemiz genelinde 6 milyondan fazla kursiyer kurslarımızdan faydalandı. Burhaniye’mizde de son bir yılda 7 bin kursiyerimiz 400’e yakın kursumuzdan istifade ederek Balıkesir genelinde ikinci sırada olmamıza katkı sağladılar. Kursiyerlerimize, kurslarımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. Kaymakam İlyas Memiş de, "Ahşap boyamadan unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarımızın yaşatılmasına kadar çeşitli alanlarda halkımızın gelişimine katkı sağlayan birbirinden değerli kurslar açılmakta. Buraya katılan kursiyerler, hem kendilerini geliştirmekte, hem de yapmış oldukları üretimle aile ekonomilerine katkı sağlamakta. Az önce söylediğim gibi, unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızın, değerlerimizin yaşatılmasına büyük katkı sağlamaktadırlar. Hepsini kutluyorum" dedi.