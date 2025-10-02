Burhaniye’de İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Betül Erten Akbey başkanlığındaki 5 kişilik sigara denetim ekibi 3 aylık rutin sigara denetimi yaptı. Denetimlerde, kapalı alanda sigara içilip içilmediği kontrol edilirken, işyeri sahipleri konu ile ilgili uyarıldı. İş yerlerinde denetim yapılması esnafları da sevindirdi. Denetimlerin devam edeceğini kaydeden İlçe Sağlık Müdürü Dr.Betül Erten Akbey, 4207 sayılı kanun gereğince halk sağlığını korumak için kapalı alanlarda sigara içilmesinin önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi. Dr.Akbey, iş yerlerinde konu ile ilgili olarak uyarı levhasının bulunmasının zorunlu olduğunu anlattı. Hiç sigara içmediğini kaydeden berber Hasan Özavcı, " Ben 57 yıllık esnafım. Şu ana kadar hiç sigarayla işim olmadı. Ara sıra devletin memurlarının sağlık ekiplerinin sigara denetimleri yaptıklarını görüyoruz. Bunlardan çok mutlu oluyorum. Ama, daha sık ve daha ciddi denetim yapılmasını istiyorum. Bu yasakları delmekle uğraşan çok insan var" diye konuştu. Emlak Danışmanı Eda Küçük de, " Bu gün ofisimize sağlıkçılar denetim için geldiler. Biz sigara içmiyoruz. Kapalı alanlarda sigara içilmesini istemiyoruz. Bu denetimlerin sık sık yapılmasını istiyoruz .Dilerim İnşallah, kimse sigara içmez. Teşekkürler" dedi.

Kaynak: İHA