Balıkesir’de bulunan kayın ormanları, bu yıl da bol tohum verimiyle dikkat çekiyor. Durumu yerinde inceleyen Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, ormanların geleceği için umut verici açıklamalarda bulundu.

Bandırma’daki Karşıyaka ve Şahinkaya bölgelerindeki kayın ormanlarında incelemelerde bulunan Kayıran, yürütülen bakım çalışmalarını yakından takip etti. Bandırma Orman İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek’ten çalışmalar hakkında bilgi alan Kayıran, bu yıl kayın ağaçlarında gözlemlenen bol tohum oluşumunun, gençleştirme çalışmalarına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Arazide yapılan hazırlık çalışmalarının önemine vurgu yapan Kayıran, " Tohum dökümü başlamadan önce hazırlıklarımızı tamamlayarak, yeni fidanların toprakla buluşmasını sağlayacağız. Kayın ormanlarımızın gelecek nesillere aktarılması için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.