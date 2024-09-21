Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi, istihdamda engel tanımıyor. İşverenlerle iş arayanları bir araya getiren merkez, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların katıldığı mülakatlarla engelli vatandaşları uygun kadrolarda istihdam ediyor.

Esenyurt Belediyesi tarafından hayata geçirilen Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), her ay engelli vatandaşlara özel mülakat düzenliyor. Personel arayan öncü firmalarla iş arayan vatandaşları bir araya getirerek binlerce hayata dokunan ESBİM, istihdamda engel tanımıyor. Birimin bu ay engelli bireyler için gerçekleştirdiği mülakata farklı sektörlerde faaliyet gösteren 20 firma katıldı. 120 engelli vatandaşın firmalarla özel olarak görüştüğü mülakatlar sonucunda belirtilen şartları taşıyan kişiler, uygun kadrolarda istihdam edildi.

“ESBİM varsa istihdam var”

Her ay düzenli olarak engelli mülakatı düzenlediklerini ifade eden Esenyurt Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürü Semra Düzcü, “Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer’in talimatlarıyla istihdam ve emekten yana olan bir anlayışla çalışıyoruz. Bugün 20 firmamızla görüşme sağladık. Mülakatlara 120 vatandaşımız katıldı. Oryantasyonun ardından vatandaşlarımız firmalarımızla bireysel görüşmeler yaptı. İş bulamayanların yeniden takibini sağlıyoruz. ESBİM varsa istihdam var diyoruz. Tüm Esenyurtlu vatandaşlarımızı merkezimize davet ediyoruz” dedi.

“Personel ihtiyacımızı ESBİM’den sağlıyoruz”

ESBİM sayesinde nitelikli personel ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Gelişim Tekstil İnsan Kaynakları Uzmanı Gamze Başaran, “ESBİM ile sürekli iletişim halindeyiz. Sağ olsunlar bizlere mülakatlarla destek veriyorlar. Burada çalışmak isteyen arkadaşlarla görüşmeler yapıyoruz. Personel istihdamımızı buradan sağlıyoruz. Çok memnunuz. ESBİM’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Bizim için çalışıyorlar”

İstihdam merkezinin personel bulma konusunda kendilerine büyük kolaylık sağladığını vurgulayan Tepe Servis firması İşe Alım Uzmanı Ali Remzi Adar, “Personele ulaşmak artık çok zor. Hatta kariyer portalları yetmiyor. Bunun için bir yere müracaat etmemiz gerekiyordu. ESBİM bu konuda çok kolaylık sağladı. İki buçuk senedir ESBİM ile çalışıyoruz. Mülakatlarımızı burada gerçekleştiriyoruz. Bizim için çalışıyorlar, onlara çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Burada herkes iş bulabiliyor”

Bir yıldır iş aradığını söyleyen Aylin Üçer şöyle konuştu: “ESBİM’e geldikten hemen sonra iş buldum. Sadece benim değil, burada diğer arkadaşlarımın da çok hızlı iş bulduğunu fark ettim. ESBİM’in kuruluşu gerçekten çok önemli. Burada hepimiz iş bulabiliyoruz. Bu yüzden emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.”