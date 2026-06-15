AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Küçük Sanayi Sitesi esnafının kanayan yarası haline gelen sorunlara neşter vurdu. Çöp konteyneri, dere ıslahı, sıcak asfalt için verilen tüm sözler jet hızıyla yerine getirildi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Aydemir'i bağrına basan sanayi esnafı teşekkür etti.

Başkan Aydemir; Sorunlar yerinde tespit edildi

Göreve geldiği günden bu yana halkla ve esnafla iç içe bir yönetim anlayışı sergileyen AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek bölgenin kronikleşmiş sorunlarını yerinde incelemişti. Esnafın çöp konteyneri eksikliği, dere ıslahı talebi ve adeta köstebek yuvasına dönen yollarla ilgili şikayetlerini tek tek not alan Aydemir, sorunların çözümü için ivedilikle Ankara ve yerel bürokrasi hattını harekete geçirmişti.

Sorunları dinleyen Başkan Aydemir, sanayi sitesine gerçekleştirdiği ikinci ziyarette müjdelerle döndü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan yoğun görüşmeler neticesinde temin edilen 20 adet modern çöp konteyneri sanayi sitesine teslim edidi.

Bununla da yetinmeyen Aydemir; esnafın 2 yıldır adeta çilesi haline gelen yollar için Karayolları Bölge Müdürlüğü'nü, çevre ve sağlık tehdidi oluşturan dere için ise DSİ Bölge Müdürlüğü ekiplerini sahaya indirerek bizzat incelemelerde bulundu.

Yapılan yoğun diplomasi ve kararlı takibin meyveleri çok kısa sürede toplandı. Sanayi sitesini yeniden ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Yolların adeta bir otoban konforuna ulaştığını belirten Balıkesir Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Serad Değirmenci, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

'AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir Başkanımız Karayolları aracılığıyla hızır gibi yetişti. Şu an başkanlık dönemimin en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. 900 metre uzunluğundaki 2 gidiş 2 geliş yolumuz, hem altyapısıyla hem de 10 cm kalınlığındaki bin 650 ton kalıcı sıcak asfaltıyla muazzam bir hale geldi. Sanayi esnafımız güle güle kullansın. Kendisine canı gönülden teşekkür ediyorum.'

Başkan Aydemir; 'Bir sanayici olarak sözümü tutmanın gururunu yaşıyorum'

Kendisi de sanayici kökenli olan AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, esnafın refahı için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak şunları söyledi:

'Bugün bir sanayici olarak çok mutluyum. KÜÇÜKSAN Başkanımıza ve yönetimine verdiğimiz sözü tutmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın desteğiyle çöp konteynerlerimizi teslim ettik. Karayollarımızın gücüyle sanayimize sıcak asfalt döktük; bakıyorum da adeta otoban yolu gibi olmuş, emeklerine sağlık. DSİ Bölge Müdürlüğümüzün desteğiyle de dere ıslahını tamamladık. Allah'a şükürler olsun. Sanayimize ve sanayicimize hayırlı uğurlu olsun. Biz AK Parti teşkilatları olarak; Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz ve ilçe başkanlarımızla birlikte her zaman esnafımızın yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz.'