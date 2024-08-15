Balıkesir’in Edremit ilçesinde kuşların göç yolundaki sazlık alanda 3 ayrı noktada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonrasında kontrol altına alındı.

Altınkum Mahallesi Dalyan mevkiinde göçmen kuşların göç güzergahında bulunan denize yakın noktadaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 ayrı noktada yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sazlık alandaki yangın dolayısıyla metrelerce yükselen dumanlar 5 kilometre mesafedeki ilçe merkezinden de görüldü. Yangın nedeniyle Akçay-Ören bağlantı yolu Jandarma ve Polis ekipleri tarafından tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede sazlık alanda yayılan alevlere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit ve Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi. Ekiplerin bölgede yaklaşık 3 saatlik mücadelesi sonunda yangın kontrol altına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli bir Toplumsal Olayla Müdahale Aracı (TOMA) ve iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalar kapsamında ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.