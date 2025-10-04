Geçtiğimiz hafta İstanbul deplasmanında Küçükçekmece Sinopspor ile berabere kalarak İnegöl'e 1 puanla dönen Kafkasspor bu hafta ise geçen hafta lider Galata'yı mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Bulvarspor'u konuk edecek.

Şu kadar 4 maça çıkan İnegöl ekibi, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 4 puanla grupta 11. sırada yer alıyor.

Kendi saha ve seyircisi önünde ise 2 maça çıkan ekip, bu maçlardan 1'ini kaybederken, 1 maçta ise berabere kaldı.

Henüz evinde galibiyet alamayan ekip, Bulvarspor'u yenerek ilk iç saha galibiyetini almaya çalışacak.

Sakatlığı tamamen geçen ve geçtiğimiz hafta Küçükçekmece Sinopspor deplasmanında 2. yarı formasına kavuşan forvet Fatih Taşdelen'in Bulvarspor maçında ilk 11'de sahada olması bekleniyor.

BULVARSPOR NASIL BİR EKİP?

Grubun en sürpriz takımlarından biri olan Bulvarspor, ligde 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 7 puanla 8. sırada yer alan ekip, 2 galibiyeti de favori gösterilen takımlara karşı aldı.

Ligin ilk haftası Çorluspor 1947 takımını deplasmanda 3-0 yenen ekip, geçtiğimiz haftada liderlik koltuğunda oturan Galata'yı 1-0 yenmeyi başarmıştı.

4 Maçta rakip fileleri 5 kez havalandıran ekip, kalesinde de 5 gol gördü.

19 yaşındaki forvet oyuncusu Gülhan Üreyen attığı 3 golle, 23 yaşındaki Taha Osman Özmert'te attığı 2 golle takımın en skorer isimleri oldular. Bulvarspor, grubun en genç takımları arasında yer alıyor.

İNEGÖL KAFKASSPOR-BULVARSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Nesine 3. Lig 1. grup 5. haftasında İnegöl Kafkasspor-Bulvarspor arasında ki mücadele 5 Ekim Pazar günü saat 16.00'da İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak. Maç Sıfır TV youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.