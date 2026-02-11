Balıkesir, bu akşam eşsiz bir müzik ve dans ziyafetine ev sahipliği yaptı. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde dev bir sanat hareketine dönüşen Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, 'Selanik'ten Balıkesir'e Atatürk Ezgileri' konseriyle izleyenlerin alkışlarını topladı.

2024 yılında 110 öğretmenle yola çıkan ve bugün 51 şehirde 5 binden fazla öğretmene ulaşan bu anlamlı proje, Balıkesir'de meyvelerini verdi. Balıkesir'de kurulan topluluk bünyesinde, farklı branşlardan 44 orkestra üyesi ve 65 halk dansçısı olmak üzere toplam 109 öğretmen sahne alarak 'sanatçı' kimlikleriyle izleyicilere ilham kaynağı oldu.

Tarih ve Kültür türkülerle yeniden hayat buldu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te başlayan hayat yolculuğunun, Anadolu'nun bağımsızlık mücadelesinin ve Kuvay-i Milliye şehri Balıkesir'in millî ruhunun türkülerle harmanlandığı gecede duygusal anlar yaşandı. Geçmişten geleceğe uzanan bu anlamlı yolculukta, müziğin birleştirici gücü bir kez daha vurgulandı.

Program sonunda emeği geçen tüm öğretmenler, sahne performanslarıyla büyük alkış toplarken; Balıkesir'in kültürel mirasına ve eğitim camiasının sanatçı yönüne dikkat çekilen bu özel gece hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirildi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Fatih Salonu'nda düzenlenen geceye; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal, protokol üyeleri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.