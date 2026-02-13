AJet, Sevgililer Günü'ne özel kampanya başlattı. AJet'in kampanya dahilindeki indirimli biletlerinin, 13 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00'dan 14 Şubat 2026 saat 23.59'a kadar satışta olacağı belirtildi. Biletlerin 16 Şubat - 18 Mart 2026 tarihleri arasında tüm yurt dışı hatlardaki (Rusya hariç) seyahatlerde kullanılabileceği kaydedildi.

İkinci bilete yüzde 50'ye varan indirim

Kampanya kapsamında aynı rezervasyon numarası (PNR) içerisinde yer alan ikinci biletin; İtalya, Fransa ve İspanya hatlarında yüzde 20, Rusya hariç diğer tüm yurt dışı hatlarında yüzde 50 indirimle satışa sunulacağı kaydedildi. Ayrıca ikinci bilet için, seçilen hattın indirimi ile aynı oranda koltuk seçimi indirimi de yapılacağı, biletlerin sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabileceği kaydedildi.