ELoGE süreci kapsamında Fatih Belediyesi; 12 İyi Demokratik Yönetişim İlkesi ve 97 ayrı kriter çerçevesinde kapsamlı bir değerlendirmeden geçti. Değerlendirmede; şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, etik davranış, değişime açıklık, insan haklarına saygı, sürdürülebilirlik, sağlam mali yönetim, yetkinlik, verimlilik ve duyarlılık gibi temel yönetişim ilkeleri esas alındı.

Uluslararası ölçekte kabul gören bu marka, yerel yönetimlerde kalite, etkinlik ve demokratik standartların yükseltilmesini hedefleyen bir çerçeve sunuyor.

'Katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışımızın tescilidir'

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, alınan markanın Fatih'te yürütülen hizmet anlayışının uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu belirterek şunları kaydetti:

'Fatih'te göreve geldiğimiz günden bu yana; şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını esas aldık. Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası'nı almaya hak kazanmak, ortaya koyduğumuz bu vizyonun uluslararası alanda da takdir edildiğinin göstergesidir. Bu başarı, sadece belediyemizin değil, tüm Fatihlilerin ortak başarısıdır.'

Fatih Belediyesi'nin, ELoGE ile birlikte yerel yönetim alanında örnek uygulamalarını geliştirmeye ve demokratik yönetişim standartlarını daha da yukarı taşımaya devam edeceği belirtildi.