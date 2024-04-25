Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, trafik güvenliğini artırmak amacıyla özel bir denetim düzenledi.

Balıkesir’de İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından gerçekleştirilen "Standart Dışı Işık Donanımı, Mevzuata Aykırı Işık ve Sis Farı Kullanımı Denetimi" adı verilen etkinlikle, araçların ışık donanımlarının tam, sağlam ve çalışır durumda olup olmadığı kontrol edildi. Bu denetimlerin ana hedefi, ışık donanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemekti.

Denetimler sırasında toplam 999 araç detaylı bir şekilde incelendi. Jandarma, araç sahiplerini aydınlatıcı ekipmanların düzgün çalışması konusunda bilgilendirirken, mevzuata uygun olmayan ışık ve sis farı kullanımına karşı sıkı denetimler uyguladı.

Bu tür denetimlerin sadece trafik güvenliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına büyük önem taşıdığı vurgulandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, benzer denetimlerin devam edeceğini ve trafik kurallarına uymayanlara karşı gereken tüm tedbirlerin alınacağını ifade etti.