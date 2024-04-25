SUBÜ personelleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Eskişehir gezisiyle şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıma ve birlikte vakit geçirme fırsatı buldular.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, üniversite personelleri ve ailelerine yönelik Eskişehir Gezisi düzenledi. Gezi çerçevesinde Osmanlı Devleti döneminden kalma tarihi dokusuyla ön plana çıkan Odunpazarı ilçesi ve Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Cam Sanatları Müzesi, Balmumu Heykeller Müzesi, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Japon Bahçesi, Hayvanat Bahçesi ve Su Altı Dünyası ziyaret edildi. Eskişehir’in tarihi, doğası ve kültürel yapısına ilişkin rehberlerden bilgi alan ziyaretçiler şehrin yöresel lezzetlerini de tattı. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çalışanlarımızın çeşitli etkinliklerle bir araya gelmesi, kaynaşması ve üniversite dışında da birlikte vakit geçirmesi kurumsal aidiyeti ve motivasyonu olumlu yönde etkiliyor. Gezilerimiz, doğa yürüyüşlerimiz ve etkinliklerimiz devam edecek” denildi.