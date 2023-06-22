Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Burhaniye’de, uluslararası plaj voleybolu karşılaşmaları başladı. Ören plajında 5 ülkeden, 18 erkek ve 17 kadın takımının katıldığı Pro Beach Tour Türkiye Serisi müsabakaları bugün tamamlanacak. 23-24-25 Haziran tarihlerinde de 6 Balkan ve Avrupa ülkesinden takımların katılacağı Balkan Şampiyonası ile U20 Kadın ve Erkek Türkiye Şampiyonası yapılacak.

Burhaniye Ören Plajı, Uluslararası Plaj Voleybolu’na ev sahipliği yapıyor. Pro Beach Tour Türkiye mücadelelerine 5 ülkeden toplam 35 takım katılıyor. 18 Erkek ve 17 Kadın takımının katıldığı maçlar, bugün tamamlanırken, Balkan Şampiyonası ile U20 Kadın ve Erkek Türkiye Şampiyonası da yarın başlayacak. Müsabakaların yöre tanıtımına katkı sağlayacağını anlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Şube Müdürü Uğur Baysal, “Bugün Burhaniye Ören sahillerinde Balkan Şampiyonası ve Pro Beach Tour ve aynı zamanda U20 Kadın ve Erkek Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapmak üzere bulunuyoruz. 20-21-22 Haziran’da Pro Beach Tour karşılaşmaları yapıyoruz. 23-24 Haziran’da ise Balkan Şampiyonası’na start vereceğiz. Arkamızda gücünü hissettiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün de katkıları ile bu organizasyonları yapıyoruz. Balıkesir’in bir spor şehri olduğunu, Türkiye genelinde ve ulusal, uluslararası arenalarda en iyi şekilde organizasyonlar yaparak bir nebze de olsa şehrimize tanıtım katkısı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci de, “Şu an Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Burhaniye Ören Plajı’ndayız. Türkiye Voleybol Federasyonu Pro Beach Tour Türkiye Serisi organizasyonunu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenliyoruz. Çok güzel bir organizasyon oluyor. 35 takım katıldı. 18 erkek, 17 kadın takımı var. 5 ülkeden katılım var. Uluslararası bir organizasyon. İlk günü tamamladık. Yarınki final maçları ile organizasyonumuz son bulacak. Çok güzel maçlar oluyor. Final maçlarından sonra da Balkan şampiyonamız başlıyor. 23 Haziran’da başlayacak. 24 Haziran’da grup maçları ile devam edecek. 25 Haziran’da da Balkan şampiyonasının finalleri oynanacak. Tüm maçlar, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun aracılığıyla canlı olarak yayınlanacaktır. Türkiye’ye bu maçlar iletilecek. Çok güzel maçlar bizi bekliyor. Balkan Şampiyonası’nda da 6 ülkeden değişik Avrupa ülkelerinden katılım söz konusu. Burhaniye Ören Plajı’na uluslararası bir organizasyon getirdiğimiz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

İzleyicilerden Hamdi Mengi ise, “İlçemizde böyle güzel bir organizasyon tertip edenlere ilk önce teşekkür ederiz. Ama bu organizasyonda daha iyi tanıtım olabilirdi. Yerel yöneticilerimiz biraz daha ilgi gösterebilirdi. Seyirci anlamında daha güzel bir kalabalık, seyirci olsaydı daha gazel olurdu. Böyle uluslararası organizasyonların daha sık olması, daha fazla katkı verilmesi için yerel yöneticilerden bunları bekliyoruz” cümlelerine yer verdi.